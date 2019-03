Rui Medeiros, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e sócio da Sérvulo & Associados, será orador na sessão de encerramento da Conferência a Reforma do Estado, organizada pelo Ministério da Administração e Reforma da República de Angola, a ter lugar no Palácio da Justiça, em Luanda, entre os dias 28 e 29 de março.

O tema está na ordem do dia em Angola, desde que João Lourenço incluiu a Reforma do Estado num dos eixos fundamentais do seu Programa do Governo. Com esta Conferência sobre a Reforma do Estado em Angola pretende-se dar a conhecer as experiências do Ruanda, de Portugal e do Brasil e refletir sobre o papel, o lugar e as funções do Estado em Angola com o intuito de simplificar e modernizar a atuação do Estado.