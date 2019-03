Quarenta e três projetos ligados ao mar estão em desenvolvimento na região Oeste e representam um investimento de 2,8 milhões de euros, mas só cerca de metade vai receber fundos comunitários, anunciou esta sexta-feira a entidade gestora dos fundos.

Quarenta e três candidaturas a fundos comunitário do Programa Mar 2020 foram entregues ao Grupo de Ação Local (GAL) da Pesca do Oeste, entidade gestora da Estratégia de Desenvolvimento de Base Comunitária (DLBC) para os territórios de Alcobaça, Nazaré, Óbidos, Caldas da Rainha e Peniche, no distrito de Leiria, anunciou esta entidade em comunicado.

As 43 candidaturas representam um investimento de 2,8 milhões de euros. Desse total, foram aprovadas 22, que vão receber 1,3 milhões de euros de fundos comunitários no total, oito foram anuladas por desistência dos promotores e 13 indeferidas.

Os 1,3 milhões de euros de financiamento vêm juntar-se aos 2,2 milhões já entregues em 2017, estando ainda por aproveitar cerca de um milhão de euros, motivo pelo qual o Grupo de Ação Local espera lançar novos concursos durante este ano.

O GAL da Pesca do Oeste é responsável pela análise das candidaturas de projetos inferiores a 100 mil euros dos concelhos de Alcobaça, Nazaré, Óbidos, Caldas da Rainha e Peniche, no distrito de Leiria, candidatos ao Programa Operacional Mar 2020 e ao sistema de incentivos à inovação e empreendedorismo, financiado pelo Programa Operacional do Centro 2020.

O GAL Pesca Oeste, destinado a gerir fundos comunitários até 2020, foi criado no seio da Associação para o Desenvolvimento de Peniche (Adepe), à semelhança do que aconteceu com o Grupo de Ação Costeira do Oeste 2007-2013.