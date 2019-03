Revista de imprensa internacional

O último dia da semana arranca com a notícia da venda de 95 ativos imobiliários por parte do El Corte Inglés, mas só em Espanha. Na banca, uma pesquisa mostrou que a maioria dos alemães é contra a fusão do Deutsche e do Commerzbank. Nos mercados, a Lyft fechou IPO a 72 dólares por ação e estreia-se esta sexta-feira na bolsa de Nova Iorque. É ainda notícia o aumento do número de mortos em Moçambique.

Africa News

Número de mortos em Moçambique sobe para 493

O número de mortos provocados pelo ciclone Idai — com origem numa depressão tropical e que chegou a Moçambique na noite de 14 de março — e as cheias que se seguiram subiu para 493, anunciaram esta sexta-feira as autoridades moçambicanas. O último balanço, apresentado no centro de operações de socorro da cidade da Beira, aponta ainda para 1.523 feridos e 839.748 pessoas afetadas pelo desastre natural. Leia a notícia completa no Africa News (acesso livre, conteúdo em inglês)

Expansión

El Corte Inglés põe à venda 95 ativos imobiliários

A cadeia espanhola pôs em marcha o maior processo de venda de ativos imobiliários da sua história. Começou esta sexta-feira a circular um teaser com 95 ativos que o El Corte Inglés pretende vender, uma parte ainda este ano. O portefólio inclui 14 imóveis comerciais e de escritórios, 16 parcelas e um total de 65 ativos de vários tipos, nos quais se incluem lojas, armazéns e parques. A carteira, localizada na maioria em Madrid, Barcelona, Málaga e Sevilha, está avaliada em 1,2 milhões de euros. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Reuters

43% dos alemães contra a fusão do Deutsche e Commerzbank

Uma pesquisa da Insa inquiriu 2.101 alemães e mostrou que cerca de 43% são contra a fusão do Deutsche Bank e do Commerzbank, enquanto apenas 17% são a favor. Se forem excluídos os 10% que referiram não ter opinião sobre o assunto, o número de alemães contra aumenta para 71%. Nenhum dos bancos quis comentar estes dados, mas um membro do Conselho de Administração do Deutsche Bank já tinha referido que entendia estas preocupações, uma vez que esta união pode resultar no corte de 30 mil postos de trabalho. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Business Insider

Lyft fecha IPO a 72 dólares por ação. Entra para Wall Street esta sexta-feira

A rival da Uber estreia-se esta sexta-feira na bolsa de Nova Iorque avaliada em 24,3 mil milhões de dólares (21,6 mil milhões de euros). Esta entrada para Wall Street acontece um dia depois de ter angariado 2,34 mil milhões de dólares (2,08 mil milhões de euros) no seu IPO, onde avaliou 32,5 milhões de ações em 72 dólares. Este valor ficou no topo do estimado pela empresa, que previa vender ações entre os 70 e os 72 dólares. Vai entrar para o Nasdaq com o símbolo “LYFT”. Leia a notícia completa no Business Insider (acesso livre, conteúdo em inglês)

Folha de São Paulo

EUA acusam Facebook de discriminação na venda de imóveis

O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos acusou o Facebook de descriminação nos anúncios. De acordo com aquele departamento, a rede social permite ilegalmente que os anunciantes de imóveis restrinjam os seus anúncios com base na raça, cor, sexo, deficiência física e outros critérios, o que constitui uma violação da Lei de Igualdade na Habitação. Leia a notícia completa no Folha de São Paulo (acesso livre, conteúdo em português)