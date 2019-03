Termina este domingo o prazo para reclamar das despesas consideradas para efeitos de IRS. Por isso, se ainda não foi ao Portal das Finanças para verificar o valor das deduções apuradas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), apresse-se. Isto no caso das despesas gerais familiares e dos gastos com benefício por exigência de fatura.

“A AT informa que está disponível no Portal das Finanças a consulta das despesas para dedução à coleta do IRS de 2018. Até 31 de março, pode reclamar do cálculo do montante da dedução das despesas gerais e familiares e da dedução pela exigência de fatura”, informou o Fisco, numa mensagem eletrónica enviada aos contribuintes.

Deste modo, se detetar alguma discrepância nas despesas referentes a 2018 e às deduções correspondentes, deverá reclamar, no caso dos encargos referidos. Poderá fazê-lo ao selecionar a opção de “contencioso administrativo”.

No caso das restantes despesas (saúde, formação, educação, imóveis e lares), a correção terá de ser feito através do preenchimento do quadro 6C do Anexo H. Nesse último caso, é necessário preencher todas as despesas de todos os elementos do agregado, uma vez que estes passam a ser os valores considerados pelo Fisco para o IRS.

De notar que a Autoridade Tributária já faculta o pré-preenchimento desse quadro, pelo que os contribuintes terão apenas de alterar as despesas que considerarem incorretas.

Qual o próximo passo? No arranque da semana é dado o “tiro de partida” para a entrega da declaração anual do IRS. Este ano, os contribuintes vão contar com mais um mês para o fazer, isto é, o prazo termina não no fim de maio, mas a 30 de junho.