Theresa May estará a considerar uma quarta tentativa para aprovar, no Parlamento britânico, um plano de saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A hipótese será explorada este domingo pela primeira-ministra britânica com os ministros, segundo noticia o Financial Times (acesso pago e em inglês).

A primeira-ministra irá encontrar-se este domingo com os membros do Governo para tentar levar uma quarta proposta de acordo para o Brexit à Câmara dos Comuns. Após o terceiro chumbo na passada sexta-feira, May tentará agora virar-se para os deputados Conservadores que não alinham com o seu plano e convencê-los de que poderão estar a deixar aberta a porta a um Brexit ainda mais suave, de acordo com fontes do jornal britânico.

A nova votação poderá acontecer já na próxima terça-feira, enquanto os deputados pró-UE procuram unir-se em torno de formas alternativas de avançar esta segunda-feira. A UE definiu 12 de abril como a data limite na qual o Reino Unido deverá sair do bloco sem acordo ou revogar o artigo 50.

A equipa de May também estará considerar a ameaça de uma eleição legislativa que ponha fim ao impasse, sendo que a primeira-ministra já tinha afirmado que se demitiria caso o plano para o Brexit não fosse aprovado. Para dissolver o Parlamento seria necessário o apoio de dois terços dos membros da Câmara dos Comuns, mas a posição não é consensual.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Alan Duncan, defendeu, em declarações ao jornal Observer, que “eleições gerais antes de o Brexit estar resolvido, só iriam piorar as coisas”. Já o líder da oposição, Jeremy Corbyn apelou a Theresa May para que convoque eleições. “Este acordo tem de mudar. Se a primeira-ministra não aceita isso, então tem de sair”, afirmou na sexta-feira, após o chumbo do acordo.

A Câmara dos Comuns rejeitou o acordo negociado por Londres e Bruxelas para a saída do Reino Unido da UE pela terceira vez, fazendo aumentar os receios em torno de uma saída desordenada. Já está agendada uma cimeira de emergência da UE. Com uma diferença de 58 votos, a maioria dos deputados britânicos ainda não está satisfeita com os “termos do divórcio” negociados por May com Bruxelas. Ao todo, houve 344 votos contra (234 trabalhistas, 35 DNP, 34 conservadores, 16 independentes, 11 Lib Dems, 10 DUP, 4 Plaid Cymru e 1 do Partido Verde) e 286 votos a favor (277 conservadores, 5 trabalhistas e 4 independentes).

O próximo capítulo do Brexit acontece na segunda-feira, com os deputados a discutirem as opções mais votadas (embora todas chumbadas) na sessão de votos indicativos que aconteceu na passada quarta-feira. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, convocou imediatamente uma cimeira de emergência a 10 de abril, tendo em conta o resultado.