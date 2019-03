Paulo Rangel é, pela terceira vez, o cabeça de lista do PSD às eleições europeias. Eurodeputado, Rangel está exposto à avaliação do seu trabalho no Parlamento Europeu. E, segundo o ex-ministro das Infraestruturas e número um da lista do PS às europeias, Rangel fez pouco ou nada. Pedro Marques escreve que o eurodeputado social-democrata fez, nesta legislatura, “um relatório legislativo e um relatório não legislativo”, assinalando que está na posição 597 da lista global de eurodeputados, que é “de mais de 750 deputados”. O ECO fez a Prova dos 9.

A frase

“Paulo Rangel não fez trabalho no PE (…) Isso significa que dos mais de 750 deputados, Paulo Rangel está no brilhante lugar 597 em trabalho no PE”, escreveu o cabeça de lista às eleições europeias, Pedro Marques, na sua conta de twitter.

Os factos

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que há mesmo rankings de trabalho parlamentar dos eurodeputados (uma ideia que deveria ser levada à prática no Parlamento português), uma forma de escrutínio do que cada um dos 750 eurodeputados. Em segundo lugar, há um ranking global e rankings por tipo de intervenção. E é também possível avaliar quais os grupos parlamentares (leia-se famílias políticas) com mais intervenções e, até por país de origem. E desde novembro de 2017, passou a haver uma avaliação mais fina do exercício de mandato no Parlamento Europeu.

Para se perceber melhor a afirmação de Pedro Marques, é preciso detalhar os vários rankings de avaliação do trabalho parlamentar dos eurodeputados. Quais são?

Perguntas (por escrito) Moções Relatórios Opiniões Discursos Declarações Assiduidade no Plenário Pedido de recontagem de votos

É o conjunto destas listas que permite chegar ao ranking global da atividade parlamentar dos eurodeputados. Neste momento, o primeiro lugar na lista é do italiano Antonio Tadjani, do Partido Popular Europeu (precisamente a família política em que está Paulo Rangel), com um score global de 335 pontos.

O eurodeputado português com melhor score no ranking global é… o deputado do PSD, José Manuel Fernandes, que está no 33º lugar, com um score de 133 pontos, claramente à frente de todos os outros. Paulo Rangel, por seu lado, tem um score global de 73,80 pontos. Qual é afinal, a sua posição?

Prova dos 9

Paulo Rangel está efetivamente na posição 597 do ranking, mas apenas em um dos oito critérios avaliados, o dos relatórios. No entanto, ao contrário do que escreve Pedro Marques, o ranking global da atividade parlamentar de Paulo Rangel mostra que o eurodeputado social-democrata está na posição 150ª e é o 6º na lista dos eurodeputados portugueses. Portanto, o candidato socialista usa um critério apenas (e esse correto) para passar uma mensagem errada.

Por comparação com os parlamentares que vão novamente a votos, Pedro Silva Pereira, que está no 3º lugar na lista do PS, aparece na posição 298º do ranking global, com um score de 44,70, e é o 12º entre os deputados portugueses. Já Nuno Melo, do CDS, é o 19º na lista dos portugueses e é o 463º no ranking global (25,50). No top cinco dos eurodeputados portugueses, depois de José Manuel Fernandes, aparecem Miguel Viegas (PCP), Marinho e Pinto, João Ferreira e Ricardo Serrão Santos.