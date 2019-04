BCP e Galp puxam por Lisboa. Sentimento é positivo na Europa

A bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo e acompanha a tendência que se observa na Europa. O índice português sobe à boleia das valorizações expressivas nos setores da banca e da energia, num dia marcado por sinais de progresso nas tensões comerciais nos EUA e na China que estão a ofuscar os receios de um cada vez mais provável Brexit sem acordo.

À semelhança do Stoxx 600, o português PSI-20 também avança 0,60%, com o índice a cotar perto dos 5.237,73 pontos. O destaque da sessão é a EDP Renováveis, que valoriza 1,18%, para 8,60 euros. A subida é menos significativa na EDP, ainda assim em terreno positivo, que sobe uns ligeiros 0,17%, para 3,510 euros cada ação.

A Galp é outra das empresas do setor energético a contribuir mais para os ganhos na praça portuguesa. A petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva soma 0,98%, para 14,42 euros por título, beneficiando da subida dos preços do petróleo. O Brent, referência para as importações nacionais, recupera 0,86% em Londres, para 68,16 dólares o barril.

Nota ainda para as ações do BCP. O preço dos títulos do banco liderado por Miguel Maya, que é um dos pesos pesados da bolsa de Lisboa, está a subir 0,87%, para 23,23 cêntimos.

O sentimento é positivo nos mercados de capitais esta segunda-feira. O Governo chinês anunciou um prolongamento da suspensão das tarifas retaliatórias sobre as importações de automóveis fabricados nos EUA, uma decisão que está a ser interpretada pelos investidores como um sinal de progresso nas negociações comerciais sino-americanas.

A medida está a ofuscar o receio em torno de um Brexit sem acordo, que se tornou mais provável depois do chumbo final ao acordo de Theresa May no Parlamento britânico na semana passada. Esta segunda-feira decorrem novas votações.