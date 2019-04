Lisboa continua a somar recordes no imobiliário. No ano passado, o investimento na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Lisboa ascendeu a um valor recorde de 5,92 mil milhões de euros, o equivalente a 13.150 transações, de acordo com os dados da Confidencial Imobiliário (Ci). Isto representa um crescimento de 38% face ao ano anterior, com destaque para as Avenidas Novas e Santa Maria Maior.

É um “volume de investimento inédito” na ARU de Lisboa, que cobre praticamente toda a cidade, excluindo o Parque das Nações, Lumiar e Santa Clara, refere a Ci, em comunicado. Comparando com o ano de 2017, o volume de investimento disparou 38% e passou dos 4,28 mil milhões de euros para os 5,92 mil milhões de euros. Já o número de transações, que se fixava em 10.880 no ano anterior, aumentou 21% para as 13.148 operações.

A maior parte do investimento foi canalizada no setor residencial, que concentrou 68% do volume de investimento (4,03 mil milhões de euros) e 84% de todas as transações (mais de 11.700). Face a 2017, o investimento na habitação estava nos 2,85 mil milhões de euros e subiu 42%.

Já os imóveis de comércio e serviços tiveram um peso de 21% em volume de investimento (1,28 mil milhões de euros) e 12% em número de transações (cerca de 1.500). Destaque ainda para a transação de terrenos que se “mostrou muito dinâmica, movimentando mais de 100 milhões de euros em 2018”.

Avenidas Novas e Santa Maria Maior foram as mais procuradas

Os investidores aplicaram a maior parte dos seus investimentos nas freguesias das Avenidas Novas e de Santa Maria Maior. A primeira canalizou 748 milhões de euros e a segunda 747 milhões, com 903 e 863 transações, respetivamente, refere a Ci.

A completar o ranking das seis mais procuradas estão ainda Santo António (com 688,5 milhões de euros investidos e 924 transações), Arroios (519 milhões de euros e 1.410 transações), Estrela (415 milhões de euros e 850 transações) e Misericórdia (410 milhões de euros e 728 transações). No total, estas freguesias representaram 60% de todo o montante transacionado na ARU de Lisboa.

A Ci verificou ainda uma “crescente dispersão do investimento a cada vez mais zonas da cidade”, tendo duplicado para 12 o número de freguesias onde o investimento superou os 200 milhões de euros.