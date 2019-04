Revista de imprensa internacional

A Toyota não quer que o mercado dos veículos híbridos perca o fôlego. Para o impedir, está a planear tornar milhares de patentes relacionadas com a tecnologia híbrida livres, isentas de royalties. O Santander também aposta na tecnologia, ao anunciar um plano de investimento de mais de 20 mil milhões de euros em quatro anos. A indústria musical consegue beneficiar da mudança no panorama, que se foca agora nos serviços de streaming, e cresceu ao ritmo mais rápido em duas décadas. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Financial Times

Toyota vai disponibilizar patentes de híbrido sem royalties

A japonesa Toyota está a planear acabar com a exigência de royalties de cerca de 24 mil patentes relacionadas com a tecnologia híbrida. Nos planos estará também a possibilidade de oferecer suporte técnico a outros fabricantes que utilizarem a tecnologia da Toyota. O objetivo destas medidas será fazer com que a tecnologia dos veículos híbridos se mantenha relevante, e dinamizar o mercado, ao incentivar mais empresas a apostarem nela.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Santander investe 20 mil milhões em transformação digital

O Santander quer melhorar a experiência do cliente, e reduzir os custos, e para tal delineou um plano de investimentos. A instituição liderada por Ana Botin vai investir mais de 20 mil milhões de euros em transformação tecnológica e digital, nos próximos quatro anos. O Santander prevê também poupar 1,2 mil milhões de euros em cortes nos custos.

Leia a notícia aqui no Cinco Días (acesso livre/conteúdo em espanhol).

The Guardian

Receitas da indústria musical crescem ao ritmo mais rápido em duas décadas

Enquanto as vendas dos CD continuam a cair, as receitas de música globais crescem. Avançaram 9,7% para 19,1 mil milhões de dólares, o ritmo de crescimento mais rápido em mais de duas décadas. Estes resultados devem-se em grande parte à popularidade dos serviços de streaming de música como o Spotify e o Apple Music, que representam quase metade do mercado total de música gravada. Por outro lado, as vendas de formatos físicos de música, como os CD, caíram 10%.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Reuters

Commerzbank decide a 9 de abril futuro das negociações com Deutsche Bank

Os dois maiores bancos alemães, o Deutsche Bank e o Commerzbank, estão em conversações sobre avançar para uma fusão. O Commerzbank deverá decidir a 9 de abril se intensifica as negociações, ou se recua perante a possibilidade de um acordo. A possibilidade de uma fusão surgiu no ano passado, após a queda das ações do Deutsche Bank, e tem recebido o apoio do Governo. A junção entre os bancos daria origem ao quarto maior banco europeu.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

May negocia com partido da oposição Brexit mais suave

Depois de ver o acordo do Brexit firmado com Bruxelas chumbado pela terceira vez no Parlamento britânico, Theresa May lança um apelo ao líder da oposição, Jeremy Corbyn, para tentar alcançar consenso e reunir votos suficientes. Tendo em conta que Corbyn defende uma união aduaneira com a União Europeia, um Brexit com o seu apoio deverá ser menos agressivo do que May esperava.

Leia a notícia aqui no El País (acesso livre/conteúdo em espanhol).