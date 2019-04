A corrida aos 3.400 vales europeus Wifi4EU, que vão distribuir 51 milhões de euros pelos municípios europeus, começa esta quinta-feira, 4 de abril, ao meio-dia. E ‘corrida’ é mesmo o termo certo, já que o critério de seleção é simples: as primeiras 3400 candidaturas a chegar, serão as eleitas. Ou seja, as câmaras interessadas deverão apresentar a candidatura quanto antes.

Segundo nota do regulador das comunicações, a Anacom, o “critério de seleção dos municípios a quem serão atribuídos vouchers é o da ‘ordem de chegada’ da candidatura no portal”, razão pela qual “as câmaras municipais concorrentes devem procurar fazer a sua candidatura logo no primeiro momento”. A esta nova fase do programa não poderão concorrer autarquias que já tenham beneficiado do mesmo.

A Comissão Europeia estima que a avaliação dos candidatos ocorra ainda em abril e que a divulgação dos resultados tenha lugar em maio, aponta ainda a Anacom.

O programa WiFi4EU’ da Comissão Europeia, tem como objetivo proporcionar acesso à Internet a residentes e visitantes locais nos principais centros de vida da comunidade local, como parques, praças, bibliotecas ou edifícios públicos. Cada um dos vales a distribuir irá cobrir custos de equipamento e instalação.

Como principais objetivos, o WiFi4EU elenca o combate à exclusão digital e o aumento de acesso a serviços públicos online.