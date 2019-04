O Governo aprovou, desde o ano passado, 21 projetos de sustentabilidade social e ambiental no turismo, num investimento de seis milhões de euros, revelou esta quinta-feira à Lusa a secretária de Estado do Turismo. “Destes 21 projetos, seis estão em Lisboa porque respondem, em alguns casos, à situação de gerir a coexistência dos residentes com os turistas”, sublinhou Ana Mendes Godinho.

O Governo lançou em 2018, com o Turismo de Portugal, uma linha de apoio à sustentabilidade, de modo a promover iniciativas desenvolvidas por empresas, entidades públicas, associações e outros.

No caso da capital portuguesa, a secretária de Estado adiantou que “há envolvimento de associações locais no aproveitamento dos turistas que vêm a Lisboa no sentido de visitarem” a cidade e “serem contribuintes”. De acordo com Ana Mendes Godinho, há vários projetos exemplares de desenvolvimento turístico que envolvem as comunidades locais, como o Viver@Misericórdia, o Acorde Maior e o Manicómio.

Esta sexta-feira vai decorrer o primeiro fórum mundial de presidentes de câmara da Organização Mundial do Turismo, na Câmara Municipal de Lisboa, onde serão debatidos os desafios do turismo urbano sustentável.