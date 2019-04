Combustíveis ficam mais caros. Gasolina sobe 1,5 cêntimos

Más notícias para quem tem automóvel. Os preços dos combustíveis vão aumentar na atualização da próxima segunda-feira, devido à subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais. A gasolina vai ficar cerca de 1,5 cêntimos mais cara, enquanto o gasóleo vai registar uma subida entre 0,5 e 1 cêntimo por cada litro de combustível, disse ao ECO fonte do mercado.

Os preços dos combustíveis rodoviários derivados do petróleo tem vindo a aumentar ao longo dos últimos meses e pesam cada vez mais na carteira dos portugueses. A gasolina é o combustível que mais tem subido, e depois do aumento de três cêntimos esta semana, prepara-se para aumentar mais 1,5 cêntimos. Contas feitas, o preço da gasolina deverá subir para 1,519 euros por cada litro, a nona semana consecutiva de aumentos e um máximo desde novembro.

Já o preço do gasóleo deverá registar um aumento que vai oscilar entre 0,5 e 1 cêntimo por cada litro, depois de duas semanas em que o preço do combustível mais usado pelas famílias portuguesas não sofreu alterações relevantes. Assim, o preço por litro de gasóleo deverá aumentar para um valor entre 1,419 euros e 1,469 euros.

Em ambos os casos, tanto na gasolina como no gasóleo, os preços de venda ao público nas gasolineiras poderão variar. O cenário de subida do preço dos combustíveis acontece numa altura em que o preço do petróleo tem vindo a recuperar nos mercados internacionais.

Esta quinta-feira, o barril de Brent quase ultrapassou a fasquia dos 70 dólares, face à perspetiva de cortes na produção por parte dos países da OPEP e respetivos aliados, como a Rússia. Já esta sexta-feira, o contrato negoceia em Londres a 69,18 dólares o barril, uma queda intradiária de 0,32%.

(Notícia atualizada pela última vez às 10h56)