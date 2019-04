Com novos tarifários, vendas de passes em Lisboa sobem 15%

Com a introdução dos novos tarifários e modalidades nos transportes, que entraram em vigor a 1 de abril, as vendas dos passes dispararam. Foram vendidos mais de 630 mil títulos na Grande Lisboa até ao final do mês de março, no que foi um aumento de 15% face ao mesmo período de 2018, de acordo com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina.

Até ao último dia do mês de março as vendas do Navegante totalizaram os 632.584, enquanto as vendas de passes na Área Metropolitana de Lisboa (AML) em março do ano passado fixaram-se nos 551.515, revela o presidente da CML na sua conta oficial do Twitter.

Este aumento dos passes já se adivinhava, com a quantidade de pedidos entregues no mês passado. Até 28 de março, a OTLIS registou cerca de mais 6.000 pedidos de emissão do cartão Lisboa Viva face ao mesmo mês de 2018, tendo recebido mais de 30 mil pedidos, um crescimento de 25%, segundo dados avançados ao ECO.

Por agora estão disponíveis para carregamento duas modalidades, o Navegante Lisboa, um passe mensal de 30 euros, que permite viajar pelo município, e o Navegante Metropolitano, passe mensal de 40 euros, que dá acesso aos 18 concelhos da AML. Em julho será introduzido o passe para as famílias, que terão um teto máximo de 80 euros, independentemente da dimensão do agregado familiar.