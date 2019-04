Correos com “luz verde” para comprar 51% da Rangel Expresso

A entrada dos espanhóis da Correos em território nacional já tem “luz verde”. O Conselho de Ministros de Espanha aprovou esta sexta-feira a compra de 51% do capital da portuguesa Rangel Expresso, passando esta a chamar-se Correos Express Portugal. Com esta operação, ambas as empresas querem liderar o transporte e entrega de encomendas a nível ibérico.

“A Rangel Logistics Solutions (Grupo Rangel) informa que hoje mesmo, dia 5 de abril de 2019, foi aprovado pelo Conselho de Ministros em Espanha, o processo de compra de 51% do capital social da Rangel Expresso pelo Grupo Correos de Espanha”, lê-se no comunicado enviado pelo Rangel Logistics Solutions. A Rangel Expresso representa 15% do negócio total da Rangel Logistics Solutions.

No mesmo documento, as empresas explicam que esta operação acontece na sequência de uma “aliança estratégica”, e que ditará uma nova denominação da Rangel Expresso para Correos Express Portugal. As infraestruturas de ambas vão permitir “entregas de encomendas em 24h em qualquer ponto da Península Ibérica”.

Além disso, o negócio visa “permitir a liderança no transporte e entregas de encomendas provenientes do negócio do comércio eletrónico a nível ibérico e continuar a oferecer serviços de transporte expresso internacional de e para qualquer parte do mundo”.

Os Correos fecharam 2018 com prejuízos de cerca de 150 milhões de euros, depois de ter devolvido 134 milhões de euros reclamados por Bruxelas por ajudas estatais ilegais no âmbito do Serviço Postal Universal. As contas do operador postal espanhol deverão continuar no vermelho este ano, esperando resultados líquidos negativos na ordem dos sete milhões de euros.