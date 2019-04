Já está em Lisboa o primeiro de 12 novos A321LR da TAP

A TAP Air Portugal continua o processo de renovação da frota. Esta sexta-feira recebeu o primeiro A321LR de um total de 12 que tem encomendados. O novo avião vai entrar, diretamente, para operar a rota Lisboa – Tel Aviv e promete impulsionar a expansão da companhia aérea portuguesa.

“Graças ao seu maior alcance, podemos confortavelmente explorar os mercados sul-americano, norte-americano e africano a partir de Portugal”, afirmou Antonoaldo Neves, CEO da TAP Air Portugal, em comunicado, reforçando a importância do papel do A321LR nos planos de expansão da empresa.

Enquanto na América do Norte este avião possibilitará a exploração dos mercados da Costa Leste — como Nova Iorque, Boston ou Washington, para onde a companhia começa a voar em junho –, no Brasil, o A321LR poderá abrir novos destinos na região do Nordeste e reforçar os serviços já existente para destinos como Recife, Natal ou Salvador.

As poupanças prometidas pelo novo avião, são uma das maiores vantagens desta nova família de aviões. O modelo A321LR permite uma poupança de 30% no combustível e apresenta uma diminuição na pegada sonora de cerca de 50% comparavelmente aos aviões concorrentes de gerações anteriores.

O Entretenimento é outra das palavras-chave da encomenda. “Estes aparelhos estão equipados com assentos de nova geração, com cadeiras totalmente rebatíveis na classe executiva e assentos muito confortáveis na classe económica, oferecendo ainda um equipamento completo de conectividade e entretenimento a bordo, bem como serviços de mensagens gratuitos”, explicou Antonoaldo Neves.

Em causa está um avião de corredor único “de grande capacidade, mais polivalente e com melhor performance a nível global”, explica a TAP, acrescentando que o A321LR, equipado com motores CFM, tem uma configuração de 171 lugares. Destes, 16 assentos são em executiva, 48 em económica premium e 107 em económica.

A empresa liderada por Antonoaldo Neves torna-se, assim, na primeira companhia aérea a operar com uma frota que combina A330neo e A321LR. “Damos os parabéns à TAP por se tornar a primeira companhia a beneficiar das vantagens de juntar A321LR e A330neo na mesma frota. Explorados em conjunto, os modelos A321LR E A330neo cobrem perfeitamente o segmento médio do mercado”, afirmou Christian Scherer, chief commercial officer da Airbus.