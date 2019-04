Quanto vale a Porquinha Peppa? Os desenhos animados infantis, que seguem a vida de uma família de porcos, conseguiram fazer sucesso na China, depois de ultrapassar problemas de censura. A produtora responsável pelo programa, a canadiana Entertainment One, revelou que as receitas no mercado chinês dispararam 50%, o que fez, por sua vez, os títulos da empresa na bolsa atingir máximos.

As ações da Entertainment One avançaram 3,5% para os 460 pences esterlinos (cerca de 5,39 euros) na sessão desta quinta-feira, um valor recorde para a empresa, de acordo com o Cinco Días (acesso livre/conteúdo em espanhol). Esta subida deixou a multinacional canadiana avaliada em 2.137 milhões de libras (aproximadamente 2.500 milhões de euros). Esta sexta-feira, os títulos estão a subir 0,74% para os 463,40 pences (5,43 euros).

O sucesso da Porquinha Peppa na China coincide com o ano novo chinês, que celebra precisamente o porco. Para além da série animada, foi também rodado um filme especialmente para o mercado chinês, que conta as aventuras da porquinha no ano novo, cujo trailer teve mais de 1,5 mil milhões de visualizações.

As receitas foram ainda geradas a partir de contratos de licença de imagem para colocar em inúmeros produtos e brinquedos. A juntar ao merchandising, a multinacional canadiana tem planos para abrir parques temáticos dedicados à série, dois na China e dois nos Estados Unidos.