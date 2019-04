O austríaco Hans Neuner foi esta segunda-feira distinguido, pela segunda vez, como ‘Chef do Ano’ do guia Boa Mesa Boa Cama, do semanário Expresso, e o seu restaurante, Ocean (Algarve), também recebeu a classificação máxima (‘Garfo de Platina’). Neuner, de 42 anos, repete assim a distinção já recebida em 2012, enquanto o resort Vila Vita Parc, onde fica o restaurante Ocean (duas estrelas Michelin), também recebeu o prémio atribuído aos melhores alojamentos no país (‘Chave de Platina’).

“Do ponto vista pessoal e criativo, Hans Neuner aprendeu a conhecer, primeiro, o Algarve, e depois todo o território nacional, aprendendo e absorvendo tudo sobre os produtos e a gastronomia portuguesa. Esse conhecimento começou a ter maior protagonismo na sua cozinha, que já trabalhava com esplendor os peixes e mariscos algarvios. A evolução é notória, bem como a confiança em ousar e, muitas vezes, ser disruptivo nas abordagens. Hoje, cada prato é uma obra de arte, com humor e mensagens públicas de alerta, por exemplo, para a proteção dos oceanos”, justifica o guia sobre a atribuição do prémio ao ‘chef’ austríaco.

No ano passado, o ‘Chef do Ano’ foi José Avillez (Belcanto, duas estrelas Michelin, em Lisboa). A organização já tinha anunciado que o Prémio Carreira 2019 seria entregue ao escanção português João Pires, que é, desde 2009, o único ‘master sommelier’ da Península Ibérica, distinção máxima e detida por apenas 256 pessoas no mundo.

Atualmente é diretor de vinhos na Melco Resorts & Entertainment, em Macau, onde lidera uma equipa de 12 escanções que trabalham em sete hotéis de cinco estrelas.

“O percurso profissional de João Pires é uma referência no mundo dos vinhos a nível mundial. O seu exemplo demonstra que a dedicação e o empenho, nesta área cada vez mais exigente e especializada do serviço de restaurante, são reconhecidos como uma mais-valia e um símbolo de prestígio. A importância dos ‘sommeliers’ é crescente no mundo da restauração de alta qualidade, valorizando a ligação da equipa de sala com os clientes”, considerou o júri do Prémio Carreira 2019.

A edição deste ano do guia Boa Mesa Boa Cama contempla um total de 61 distinguidos, entre restaurantes e alojamentos. Na parte dedicada à Boa Cama, há ‘Chaves’ de prata, ouro e platina – os prémios máximos foram entregues a: Casas do Côro (Mêda); Four Seasons Hotel Ritz Lisboa; The Yeatman (Porto) e Vila Vita Parc (Lagoa). Quanto aos restaurantes, os ‘Garfos de Platina’ são: Belcanto (duas estrelas Michelin, de José Avillez, em Lisboa); Feitoria (uma estrela, João Rodrigues, Lisboa); Ocean (duas estrelas, Hans Neuner, Lagoa) e São Gabriel (uma estrela, Leonel Pereira, Almancil).