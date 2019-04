O Reino Unido já tomou as providências legais necessárias para poder participar nas eleições europeias, em maio. A participação do país nestas eleições ainda está em aberto, depois de a primeira-ministra britânica ter pedido um adiamento da saída da União Europeia (UE) para junho.

“Como um Governo responsável, hoje tomámos as medidas necessárias exigidas por lei, caso tenhamos de participar” nas eleições para o Parlamento Europeu, adiantou um porta-voz do Governo britânico em comunicado, citado pela Reuters (acesso livre/conteúdo em inglês).

Os líderes europeus concederam a Theresa May um adiamento do Brexit até 22 de maio, com a condição de o acordo de saída ser aprovado pelos deputados britânicos. O documento foi chumbado pela terceira vez no Parlamento britânico, e o Reino Unido tem agora até 12 de abril para decidir o que fazer.

A primeira-ministra britânica já pediu novamente uma extensão do artigo 50 para 30 de junho, que ainda não foi aprovada pelos Estados-membros. Se tal acontecer, o Reino Unido ainda terá de participar nas eleições europeias, que têm lugar entre 23 e 26 de maio.

Mesmo assim, May continua a ter em vista a aprovação do acordo antes dessa data. As preparações legais “não tornam estas eleições inevitáveis, uma vez que deixar a UE antes da data da eleição elimina automaticamente a nossa obrigação de participar”, acrescenta o responsável.