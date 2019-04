Seis meses depois de ter aberto a sua sucursal em Portugal, o Sabadell faz um balanço muito positivo da sua presença em território nacional. Nesse período já conseguiu atingir a meta em termos de volume de negócios para o final de 2019, e já faz mira ao objetivo para os cinco primeiros anos de atividade em Portugal: chegar a 2022 com um volume de negócios de mais de mil milhões de euros.

“Começamos a trabalhar no final do terceiro trimestre do ano passado e, seis meses depois, estão a confirmar-se todas as expectativas que tínhamos depositado”, começa por dizer Santiago Tiana, responsável pelo Sabadell em Portugal, esta segunda-feira num encontro com jornalistas.

Apesar de a presença em Portugal já não ser uma novidade, através por exemplo de uma parceria que teve entre 2000 e o final de 2016 com o BCP, só em setembro do ano passado, o Sabadell abriu as portas à sua sucursal em território nacional. Uma sucursal que tem como foco as empresas, sobretudo portuguesas e espanholas.

Santiago Tiana, refere que nos seis meses de presença em Portugal que perfazem neste mês de abril, o Sabadell já conseguiu alcançar cerca de 400 milhões de euros em volume de negócios. Esse valor é distribuído entre 256 milhões em créditos e 138 milhões de euros em depósitos.

“É exatamente o que tínhamos previsto para a totalidade de 2019”, salienta o representante do banco Sabadell em Portugal.

“Estamos a ter uma resposta muito positiva”, complementa José Nieto, diretor geral adjunto do Banco Sabadell e responsável pela direção de corporate & investment banking, da instituição financeira espanhola.

O escritório que está sedeado em Portugal tem uma equipa orientada para o setor empresarial, aquele que o banco espanhol traçou como o core do negócio em Portugal, deixando de fora o retalho. Neste âmbito, os 12 especialistas que têm ao seu serviço em Portugal estão orientados para a atividade transacional, trade finance, financiamento estruturado, tesouraria, mercado de capitais e corporate.

José Nieto assume que o objetivo da sucursal portuguesa do Sabadell é trabalhar com “dois tipos de empresas: portuguesas e as mais de 1.200 empresas que são espanholas e têm relação com Portugal, muitas das quais são clientes do Sabadell”.

No caso das empresas nacionais, o foco do banco são as empresas de maior dimensão. Nomeadamente, aquelas que têm uma faturação anual superior a 100 milhões de euros, tendo já identificado cerca de 200 empresas nesse universo.

É através da captação do interesse desse universo de empresas que o Sabadell acredita ultrapassar em 2022, o último dos cinco anos do plano de negócios corrente, a fasquia dos mil milhões de euros de volume de negócios. A distribuição prevista é de 600 milhões de euros em crédito e 400 milhões de euros em depósitos nesse prazo.

Relativamente à possibilidade de estender a atividade da sua sucursal em Portugal ao negócio de retalho, a hipótese não é totalmente descartada, mas está a ser avaliada neste momento. ” O futuro o dirá”, diz José Nieto. “O objetivo para já é trabalhar com empresas”, remata.