O primo do líder do PS, Carlos César, foi nomeado pelo Governo para a administração da empresa pública Navegação Aérea de Portugal (NAV), em julho de 2016. O nome foi proposto pelos ministros das Finanças e do Planeamento e das Infraestruturas, Mário Centeno e, na altura, Pedro Marques, respetivamente, e ratificado por António Costa.

Francisco César Ramos Fernandes Gil tem um ordenado bruto de 4.578,20 euros por mês, recebe 1.831,27 euros em despesas de representação e 778 euros para renting de carro, escreve a Sábado (acesso livre). A estes valores acrescem ainda 824 euros por ano de seguro de acidentes, material escolar e complemento de abono de família.

O primo de Carlos César, que utiliza como nome profissional Francisco Fernandes Gil, passou pela administração do grupo Sata como vogal, e foi diretor executivo e presidente da Associação de Turismo dos Açores, ambas entidades públicas. No seu currículo consta também a passagem pelo setor privado, em várias operadoras de telecomunicações, como consultor.

No final do mês passado, em resposta a declarações de algumas personalidades, como Catarina Martins, sobre as relações familiares no Governo, o líder parlamentar socialista reiterou que é “natural” que, “em determinadas famílias onde essa vocação e essa proximidade se multiplicam, as pessoas tenham um empenhamento cívico similar”.