✅ Quiz: Acha que sabe tudo sobre o Familygate?

Fez correr muita tinta nos últimos dias e foi o assunto que marcou o debate quinzenal desta semana, com o primeiro-ministro a defender que deve ser definido um “critério claro e uniforme” quanto às limitações dos direitos dos familiares de titulares de cargos políticos.

O tema foi levantado por Fernando Negrão do PSD que falou de um “elefante na sala”, referindo-se aos vários casos que têm sido conhecidos de nomeações de familiares de governantes para gabinetes no executivo ou aparelho do Estado.

Ainda antes do debate na Assembleia da República, por volta do meio-dia, o caso, já apelidado de Familygate, provocava a primeira baixa no Governo, com a demissão do secretário de Estado do Ambiente.

Primos, pais, mães, filhos, maridos, cunhadas, sobrinhos, etc… São muitos os laços familiares que, segundo as contas feitas pela imprensa, atingem 20 famílias, num total de 50 pessoas. Faça o nosso Quiz e teste os seus conhecimentos sobre o Familygate, uma polémica que até já levou a uma troca de palavras entre Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.