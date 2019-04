O BCP, o Novo Banco e a Caixa Geral de Depósitos vão avançar com um processo judicial contra o empresário madeirense Joe Berardo, de modo a tentar liquidar uma fatia dos 980 milhões de euros em dívida, avança o Correio da Manhã (acesso pago), esta segunda-feira. Isto depois do acordo para a liquidação dos créditos falhado, no início deste ano, e das negociações subsequentes não terem chegado a bom porto.

Do lado da banca, a proposta centrava-se nas obras de arte que integram a coleção de Berardo, apesar da avaliação da sua avaliação levantar dúvidas. Perante a recusa do empresário, os três bancos optaram, contudo, por seguir pela via judicial, numa estratégica com elevados riscos associados. Trata-se de uma “operação kamikaze”, considerou o antigo presidente do conselho fiscal do banco público Eduardo Paz Ferreira.

A estratégia jurídica que será agora seguida pelos bancos é a demonstrar que Joe Berardo é o último beneficiário das empresas que estão na sua esfera. De acordo com um parecer da Direção de Gestão de Risco do banco público, apenas foi detetada uma garagem no Funchal como património direto do empresário. Entretanto, o madeirense foi chamado a apresentar um aval pessoal de 38 milhões no banco público, mas vários relatos na comissão de inquérito já admitem que tal não acontecerá.

Ao Correio da Manhã, o advogado de Joe Berardo disse estar impedido de prestar declarações sobre as negociações com os bancos em questão. De notar, por outro lado, que as duas maiores fatias desta dívida estão no BCP e na CGD.