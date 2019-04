Revista de imprensa internacional

As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia podem estar prestar a subir de tom. O El Corte Inglés vai operar durante cinco anos os 11 centros que quer vender. Em Israel, já começaram as eleições e, no Japão, Carlos Ghosn acusa Nissan de “complô” contra ele. A norte-americana Wynn Resorts está em negociações para comprar australiana Crown Resorts e já fez uma oferta.

Financial Times

EUA estudam aplicar tarifas sobre 11 mil milhões em bens europeus

Os Estados Unidos estão a planear aplicar tarifas sobre 11 mil milhões de dólares em bens exportados pela União Europeia, de modo a contestar a atribuição de subsídios pelo bloco comunitário à francesa Airbus. De notar que a Airbus é rival direta da norte-americana Boeing, que tem sido penalizada “repetidamente” pelos subsídios concedidos a essa fabricante de aeronaves europeia. Isto de acordo com a Organização Mundial de Comércio, cujas conclusões foram citadas pela administração de Donald Trump. Entre os artigos que os Estados Unidos estão a planear taxar estão helicópteros de passageiros, queijos, vinhos e até fatos de neve.

Cinco Días

El Corte Inglés vai operar durante cinco anos os 11 centros que quer vender

A cadeia espanhola El Corte Inglés vai operar durante cinco anos os 11 ativos imobiliários que quer vender, propondo aos investidores contratos de sale & lease back. Isto no quadro do maior processo de desinvestimento da história desta gigante espanhola. No final de março, o El Corte Inglés colocou em marcha, através da PwC, a venda de 95 ativos imobiliários considerados não estratégicos, em Espanha. A grande maioria desses ativos está localizada em Madrid, Barcelona, Málaga e Sevilha.

Financial Times

Norte-americana Wynn Resorts em negociações para comprar australiana Crown Resorts

A Wynn Resorts (operadora com casinos nos Estados Unidos e em Macau) está em negociações para comprar a maior operadora de casinos da Austrália, a Crown Resorts. A operadora australiana disse ter recebido uma oferta de 10,50 dólares por ação, a ser paga 50% em dinheiro e 50% com ações da Wynn. A oferta avaliou a Crown em cerca de oito mil milhões de dólares norte-americanos (cerca de sete mil milhões de euros). “Não há certeza de que estas discussões resultem numa transação”, apontou a Crown, sublinhando que a proposta está sujeita a condições que incluem aprovações regulatórias.

Bloomberg

Carlos Ghosn acusa Nissan de “complô” contra ele

O ex-presidente da Nissan Motor Carlos Ghosn acusou, esta terça-feira, os executivos da empresa japonesa de conluio contra ele “por medo de que a empresa perdesse autonomia” durante o processo de integração com a fabricante francesa Renault. Numa mensagem gravada em vídeo, antes da sua nova detenção na última quinta-feira em Tóquio, mas só divulgada esta terça-feira, o franco-brasileiro afirmou ser “inocente de todas as acusações” e que as mesmas estão “fora de contexto e [são] tendenciosas”.

BBC News

Israelitas começam a votar. Atual primeiro-ministro quer conquistar quinto mandato

As mesas de voto abriram esta terça-feira em Israel para as eleições parlamentares que vão determinar se o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, permanece no poder. Netanyahu, que tenta a quinta reeleição e a quarta consecutiva, tem clamado inocência perante as suspeitas de práticas de corrupção e denunciou uma “caça às bruxas”. O principal rival nestas legislativas, o general Benny Gantz, que lidera a lista centrista Azul e Branco [cores da bandeira do Estado judaico] prometeu “terminar com a corrupção” dos anos Netanyahu.

