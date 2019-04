Novo Banco ‘limpa’ Portucale para vender herdade polémica

A Herdade da Vargem Fresca, em Benavente, juntou-se ao longo rol de ativos disponíveis para venda do Novo Banco. O ex-BES tem procedido à liquidação das várias empresas que constituem a Sociedade Vargem Fresca para integrar os seus ativos e, desta forma, facilitar a venda dos campos de golfe e do restante empreendimento, avança esta quarta-feira o Jornal de Negócios (acesso pago).

Esta herdade está intimamente ligada à polémica aprovação de um empreendimento turístico da empresa Portucale, do Grupo Espírito Santo, nos últimos dias do governo PSD/CDS liderado por Santana Lopes, já que para poder avançar o projeto obrigou ao abate de 2500 sobreiros para abrir espaço ao projeto turístico-imobiliário em Benavente — o que só foi possível fazer graças a um despacho assinado a poucos dias das legislativas de 2005.

Agora, e segundo a mesma fonte, apesar da concentração no seu balanço dos ativos da Vargem Fresca, o plano do Novo Banco passa por dividir as operações da sociedade e vender os terrenos onde está prevista a construção de um empreendimento urbanístico, separando-o portanto dos campos de golfe que já funcionam na herdade.

Apesar de toda a polémica e pressa na aprovação do projeto há 14 anos, o empreendimento ainda hoje está por construir. No papel a proposta passava por edificar moradias, hotéis, campos de golfe, um centro hípico, uma barragem e um campo de tiro. No entanto, e segundo fonte do Negocios, o terreno já tem “ruas, passeios e canalização”.

O jornal relembra também que no final de 2018, o Novo Banco tinha mais mil milhões de euros de empréstimos em incumprimento para venda, além de 500 milhões em imóveis.