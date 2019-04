O Governo reviu em alta a previsão para o rácio da dívida pública nos anos a partir de 2020 face ao que previa há um ano. Ainda assim, em 2023, a dívida pública vai estar abaixo de 100%.

No Orçamento do Estado para 2019, o Governo inscreveu uma meta para a dívida pública deste ano de 118,5%, mas agora estima que ela possa chegar a 118,6%, uma alteração com pouco significado. Trata-se de uma previsão que acontece numa altura em que o Governo corta a previsão de crescimento, mas sem afetar a meta do défice (que permanece em 0,2%).

Para os anos seguintes há uma revisão em alta face aos números que estavam no Programa de Estabilidade do ano passado. Assim, o Governo espera agora que a dívida fique em 115,2% em 2020, 109% em 2021 e 103,7% em 2022.

Há um ano, o Ministério das Finanças apontava para 114,9% para 2020, 107,3% para 2021 e 102% do PIB em 2022.

Para o último ano da próxima legislatura o Governo espera que Portugal fique abaixo dos 100%, mais concretamente em 99,5%.