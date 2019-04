Catedral de Notre Dame. Incêndio extinto 15 horas depois

Foram precisas cerca de 15 horas para dar como extinto o incêndio que ao final da tarde de segunda-feira deflagrou na catedral de Notre Dame. “Está extinto”, anunciou há minutos o porta-voz dos bombeiros da capital francesa, Gabriel Plus.

O mesmo responsável diz, citado pelo jornal Le Monde, que as equipas de bombeiros — estão cerca de 100 elementos em redor da catedral — continuarão “mobilizadas” para a fase de rescaldo e para garantir a estabilidade das estruturas. Serão ainda removidas as obras de valor que ainda se encontram lá dentro.

O incêndio deflagrou esta segunda-feira ao final da tarde e os bombeiros mantiveram-se ativos durante toda a noite. O pináculo de uma delas acabou por ruir ao final da tarde, mas a estrutura da Notre-Dame estará a salvo.

Ainda não são conhecidas as causas do incêndio. Estavam a ser feitas obras de renovação na catedral, no valor de 6,8 milhões de euros, de acordo com a Associated Press. Os trabalhos de renovação podem estar na origem do incêndio.

A procuradoria-geral de Paris já ordenou a abertura de um inquérito ao incidente por “destruição involuntária pelo fogo”. De acordo com a informação avançada pelo Ministério Público, a investigação foi entregue à Direção Regional da Polícia Judiciária.

“Notre Dame de Paris à mercê das chamas. Toda uma nação emocionada”, escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na sua conta do Twitter, logo após o incêndio ter deflagrado. “Os meus pensamentos vão para todos os católicos e para todos os franceses. Como todos os nossos compatriotas, estou triste esta noite por ver arder esta parte de nós”, acrescentou.

A presidente da Câmara da capital francesa, Anne Hidalgo, descreveu a situação no Twitter como um “incêndio terrível”, e adianta que os bombeiros estão a tentar controlar as chamas. Com a intensidade das chamas, o pináculo de uma das torres acabou por desabar.

O secretário de Estado francês do Interior adiantou, entretanto, que “o fogo diminuiu em intensidade e já podemos pensar que a estrutura da Notre Dame está salva, especialmente o norte do campanário”. Há 400 operacionais no local.

“Podemos considerar que a estrutura de Notre-Dame está salva e preservada na sua globalidade”, disse Jean-Claude Gallet, comandante da brigada de bombeiros sapadores de Paris.

Entretanto, Macron veio afirmar que “o pior foi evitado, mesmo se a batalha não está ainda totalmente ganha”.

A catedral está danificada, mas há o objetivo de a recuperar. Já várias iniciativas de recolha de fundos para que possa ser restaurada, tendo a UNESCO já garantido o seu apoio.

Logo após o início do incêndio, agentes dos serviços de emergência terão entrado na catedral, numa tentativa de salvar as obras de arte no interior. Algumas estátuas e obras já tinham sido retiradas previamente para restauro.

(Notícia atualizada pela última vez às 23h06 com mais informações sobre o incêndio)