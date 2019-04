A corrida aos combustíveis está instalada nos postos de abastecimento um pouco por todo o país face à greve dos motoristas de matérias perigosas. Para garantir os serviços mínimos acordados com o Governo, o sindicato já avisou serão reabastecidas várias bombas em Lisboa, durante esta quarta-feira. A carga já vai a caminho, garantiu o presidente Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) em declarações à SIC Notícias.

Os postos de abastecimento que serão reabastecidos são:

O posto da BP no Restelo;

O posto da Galp no Aeroporto de Lisboa;

O posto da Galp de Odivelas;

O posto da Galp nos Olivais;

O posto da Repsol em Alcoitão;

O posto da Repsol em Benfica;

O posto da Prio em Oeiras;

O posto da Prio na Damaia;

O posto da Prio em Ranholas, junto à A16.

Segundo o dirigente do SNMMP, este reabastecimento deverá ser o suficiente para assegurar os serviços mínimos negociados com o Executivo e ao qual os profissionais estão obrigados face à requisição civil.

Em causa está uma greve nacional que começou às 00h00 de segunda-feira e que se deverá estender por tempo indeterminado. Os motoristas de matérias perigosas exigem o reconhecimento da sua categoria profissional.

Entretanto, o sindicato já esteve reunido com o Governo, mas conseguiu-se apenas garantir o cumprimento dos serviços mínimos, que estavam a ser violados. Por isso mesmo, o Executivo já tinha avançado com uma requisição civil, na terça-feira de manhã. As reuniões com os sindicatos vão ser, entretanto, retomadas.