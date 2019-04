António Costa criticou, esta quarta-feira, a bancada social-democrata pela posição que tem tido relativamente à Segurança Social. Durante o debate quinzenal e em resposta a líder da bancada, Fernando Negrão, o primeiro-ministro ressuscitou a expressão do deputado Carlos Peixoto que se referiu aos idosos como a “peste grisalha”. O deputado invocou a figura da defesa da honra e disse que deveria ser António Costa a ter vergonha por liderar um governo onde “impera a promiscuidade e podridão”, numa referência à abundância das relações familiares no Executivo e gabinetes que ficou conhecida por ‘familygate’.

Carlos Peixoto lamentou que o primeiro-ministro tivesse atacado um deputado no hemiciclo, numa referência ao facto de o primeiro-ministro ter questionado Negrão se não tinha vergonha de se sentar ao lado de um deputado que se referiu aos idosos como “peste grisalha“. E acusou o PSD de ser o partido que quer “quebrar a solidariedade institucional e criar o pânico entre os jovens do país”, frisou.

“Um primeiro-ministro que ofende gratuita e levianamente um deputado, que lidera um Governo das famílias onde impera a promiscuidade e a podridão; um primeiro-ministro que lidera um partido que levou Portugal à banca rota, um primeiro-ministro que foi ministro duas vezes do primeiro-ministro José Sócrates não tem autoridade moral para chegar aqui e apoucar quem quer que seja”, frisou Carlos Peixoto entre fortes apupos dos deputados.

“Veio aqui falar do que não sabe, comentou o que não lê, falseou e perverteu completamente a verdade. Está sentado num lugar que existe nível e elevação, foi aquilo que o senhor primeiro-ministro aqui não demonstrou”, acrescentou.

Logo de seguida, António Costa, de telemóvel na mão, começou a ler o artigo de opinião em causa, da autoria do deputado social-democrata. “No dia 10 de janeiro de 2013, publicou um artigo no jornal i, com o título ‘Um Portugal de Cabelos Brancos. Logo a finalizar o primeiro parágrafo escreve ‘A nossa pátria foi contaminada pela chamada peste grisalha'”, disse António Costa.

Além disso, o primeiro-ministro lamentou a manobra parlamentar. “Como eu imaginava, o senhor deputado não pediu a palavra para defender a sua honra, mas para me insultar a mim. Posso deixá-lo tranquilo porque não insulta quem quer, e o senhor não me insulta diga o que disser”, disse António Costa, em resposta ao deputado social-democrata.