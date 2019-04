Hoje nas notícias: Novo Banco, TAP e tribunais

O Novo Banco está a vender carteiras de crédito malparado, mas também a tentar recuperar créditos em dívida. Já a TAP está a fazer regressar muitos tripulantes e pilotos para voarem com as cores nacionais. Na Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público alertou para a falta de procuradores para os ajustes ao mapa dos tribunais de primeira instância que entram em vigor em todo o país já no próximo dia 23 de abril.

Novo Banco já pôs 90 mil ações contra devedores

O Novo Banco tem um total de 90.800 ações executivas a correr em tribunal para tentar recuperar créditos em dívida. Os alvos são, na sua maioria, empresas. E um terço delas está em insolvência ou perto disso. Contam-se 24 mil reclamações de crédito por parte no Novo Banco junto de empresas em insolvência e 2.700 processos relativos a empresas que estão em Processo Especial de Revitalização (PER). Significa isto que cerca de 30% das reclamações estão a ser movidas junto de empresas que estão numa situação financeiramente frágil.

Nova vaga de contratações da TAP rouba tripulantes a companhias do Médio Oriente

Muitos tripulantes e pilotos que, há cerca de três ou quatro anos partiram do país para trabalharem com companhias aérea do Médio Oriente estão a voltar. Isto porque a TAP arrancou com uma nova vaga de contratações que está a atrair aqueles que um dia foram embora. A companhia área nacional já fez regressar a Portugal cerca de 20 tripulantes de bordo que operavam em transportadoras como a Emirates, Qatar ou Ethiad. A TAP confirma estes regressos e adianta que, no ano passado, entraram 1.200 colaboradores, um número que considera histórico.

Faltam procuradores para ajustes nos tribunais, avisa Lucília Gago

O Conselho Superior do Ministério Público, órgão presidido pela procuradora-geral da República, Lucília Gago, deixou o alerta: não existem procuradores suficientes para os ajustes ao mapa dos tribunais de primeira instância que entram em vigor em todo o país já no próximo dia 23 de abril. Uma preocupação que Lucília Gago já explicou, no início do mês, numa declaração escrita enviada à ministra da Justiça. Aproximar mais a justiça das populações, sobretudo os tribunais de família e menores e, também, os que lidam com as questões laborais, é um dos grandes objetivos destas correções ao mapa jurídico.

Ordem dos Médicos quer responsabilizar Marta Temido por falhas no SNS

De acordo com o bastonário Miguel Guimarães, a Ordem dos Médicos (OM) quer passar a responsabilizar judicialmente a ministra da Saúde, Marta Temido, se a falta de clínicos puser em risco a assistência aos doentes. “Nós temos de começar a responsabilizar diretamente a ministra pelas insuficiências e insegurança que existem, neste momento, no SNS [Serviço Nacional de Saúde] – responsabilizar publicamente e perante as entidades competentes. É uma matéria que, neste momento, está a ser estudada pelos nossos advogados, caso seja necessário responsabilizar judicialmente”, garantiu Miguel Guimarães.

Três novas vacinas vão custar por ano quase metade de todo o Plano Nacional de Vacinação

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, prevê que a introdução das três novas vacinas aprovadas em sede de Orçamento do Estado 2019 terá um custo direto de 15 milhões de euros por ano. “Fazendo contas de merceeiro que geralmente batem certo”, a diretora-geral da Saúde apontou para um montante de 15 milhões de euros, o que representa quase metade do custo todo do Plano Nacional de Vacinação.

