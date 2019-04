Papeleiras pressionam Lisboa. Navigator cai mais de 2%

Lisboa fechou a terceira sessão da semana em terreno negativo, pressionada pelas papeleiras. Do outro lado da linha de água, tanto as empresas do setor da energia como a Jerónimo Martins evitaram maiores perdas na praça portuguesa.

O índice de referência nacional, o PSI-20, recuou 0,54% para 5.367,96 pontos. Lisboa contrariou assim a tendência registadas nas restantes praças europeias com o Stoxx 600 a valorizar 0,08%, o francês CAC 0,6%, o espanhol Ibex 0,3% e o alemão Dax 0,47%.

A pressionar a bolsa nacional estiveram sobretudo os títulos da Navigator, que recuaram 2,37% para 4,202 euros. No mesmo setor, também as ações da Semapa desvalorizaram: caíram 1,45% para 15,00 euros.

Em terreno negativo, destaque também para os títulos da EDP, que recuaram 0,76% para 3,388 euros, contrariando a tendência positiva do resto do setor.

Do outro lado da linha de água, EDP Renováveis e Galp Energia valorizaram, respetivamente, 0,58% para 8,67 euros e 0,49% para 14,47 euros.

A liderar os ganhos em Lisboa esteve a Jerónimo Martins, somando 0,64% para 14,085 euros.