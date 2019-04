A Mota-Engil e o Banco Africano de Exportação e Importação (Afreximbank) assinaram um contrato de financiamento no valor de 100 milhões de euros a cinco anos, divulgou a empresa portuguesa.

Em comunicado, a Mota-Engil informa que o contrato foi celebrado na quinta-feira através da sua subsidiária Mota-Engil Engenharia e Construção África, S.A. na modalidade de revolving global credit Facility.

“Com esta operação, que visa apoiar a implementação dos principais projetos atuais e em desenvolvimento pelo Grupo em África, a Mota-Engil concretiza um dos seus objetivos estratégicos de diversificação de fontes e tipos de financiamento, bem como de alargamento de maturidades”, sinaliza a empresa.

O Afreximbank é uma instituição financeira multilateral pan-africana, com sede no Cairo, Egito e este é o primeiro contrato celebrado com a Mota-Engil. As ações da Mota-Engil encerraram na quinta-feira, a negociação na Euronext Lisbon, que se encontra encerrada até terça-feira, a valorizarem-se 0,26% para 2,30 euros.