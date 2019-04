Samsung adia lançamento de novo smartphone dobrável

A apresentação ao público do novo smartphone da Samsung que sobressai por ser dobrável foi adiada. Os eventos de apresentação aos media do novo Galaxy Fold, previstos acontecer esta semana em Hong Kong e Xangai, foram desmarcados pela fabricante sul coreana. Este cancelamento foi anunciado oficialmente pela Samsung e acontece após relatos de que alguns exemplares deste smartphone dobrável apresentavam defeitos.

A Samsung não concretizou as razões para a desmarcação da primeira apresentação do novo Galaxy Fold, mas a decisão surge poucos dias depois de os primeiros jornalistas a receberem o novo telemóvel dobrável para testes revelarem que o aparelho deixava de funcionar corretamente ao fim de dois dias de utilização. Imagens publicadas pela imprensa internacional mostraram na ocasião que um dos lados do ecrã deixa de mostrar imagem ou fica a piscar indefinidamente.

No que respeita ao gigante tecnológico sul coreano, este diz ter recebido “alguns” relatos de estragos nos ecrãs dos exemplares deste smartphone que custa 1.980 dólares, trazendo à tona novamente o Galaxy Note, que há três anos a Samsung retirou das prateleiras das lojas após as explosões de vários exemplares deste.

Nesta segunda-feira, a Samsung disse estar a investigar os danos reportados com os Galaxy Fold testados, tendo declinado ainda comentar se o cancelamento do lançamento na China também se iria estender aos EUA. A data prevista para o lançamento no mercado norte-americano é o próximo dia 26 de abril.

Está previsto ainda que as vendas do Galaxy Fold arranquem na Coreia do Sul e na Europa em maio, sendo que não há data prevista para que tal aconteça na China.