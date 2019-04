O WhatsApp quer tornar a experiência de utilização da aplicação de mensagens mais confortável, privada e personalizada. Há pouco mais de dois meses, a app anunciou que iria passar a oferecer uma opção para que o utilizador tivesse de autorizar antes de adicionarem o seu número de telemóvel a grupos.

Agora, o WhatsApp está a testar uma atualização que pode adicionar, também, a possibilidade de desbloquear o chat através da impressão digital do utilizador. Mas, em contrapartida, pode deixar de fazer capturas de ecrã.

De acordo com o El Mundo (acesso livre, conteúdo em espanhol), a opção de desbloquear o chat com a impressão digital impedirá que o utilizador faça screenshots das mensagens trocadas no WhatsApp. “Não sabemos porque é que o WhatsApp decidiu prevenir a captura de fotografias quando a impressão digital está ativada e pessoalmente não sabemos se os utilizadores vão gostar desta ideia”, escreve o WABetaInfo.

Mas, apesar dos receios de que a atualização agrade aos utilizadores, esta funcionalidade será sempre opcional. Ainda não se sabe, contudo, quando é que o WhatsApp pretende lançar esta opção e se vai ou não sofrer algumas alterações.

Os testes estão a estudar, ainda, a introdução de um novo menu na secção Doodle, que organize e melhore a inserção de stickers e emojis nas conversas. Também recentemente, a app de mensagens anunciou que pretende ampliar a seleção de stickers animados, que são uma espécie de mistura entre gifs e emojis mais elaborados, que inclusivamente podem ser personalizados.