Bolsa de Lisboa abre na linha de água depois da Páscoa

A Bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira entre ganhos e perdas ligeiros, em linha com as principais praças europeias e depois de quatro dias de pausa para as férias da Páscoa. O PSI-20 abriu a perder 0,02% para 5.358,48 pontos na abertura, mas poucos minutos depois já seguia no verde.

O foco desta sessão é a família EDP. A elétrica realiza esta quarta-feira uma assembleia-geral de acionistas que poderá ditar a morte da oferta pública de aquisição lançada há quase um ano pelo acionista maioritário China Three Gorges (CTG). Os acionistas vão votar o fim dos limites dos direitos de voto e, a 48 horas da reunião, os chineses da CTG anunciaram que não estão dispostos a abdicar desta condição. Como a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tinha explicado, se a condição não se concretizar, a OPA cai.

Os títulos da EDP abriram a ceder 0,03% para 3,44 euros, enquanto a EDP Renováveis recua 0,69% para 8,69 euros. A maior perda é, no entanto, dos CTT, que tombam 2,91% para 2,668 euros. A Jerónimo Martins desvaloriza 0,21% para 14 euros e o BCP desliza 0,16% para 0,248 euros por ação, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter recuado e sinalizado que as condições da nova série de empréstimos a longo prazo poderão não ser tão favoráveis como se esperava.

O setor do papel e pasta de papal também segue em baixa. A Navigator — que vai pagar dividendos esta quarta-feira e arranca com a época de remuneração dos acionistas do PSI-20 — perde 0,25% para 3,98 euros por ação. Tanto a Semapa como a Altri desvalorizam 0,27%.

Sanções dos EUA ao Irão fazem disparar petrolíferas

Em sentido contrário, a Galp Energia lidera os ganhos, a subir 2% para 14,70 euros por ação, a beneficiar da subida dos preços do petróleo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciou esta segunda-feira que os EUA vão voltar a impor sanções aos países que comprarem petróleo ao Irão a partir de maio. O objetivo, diz a administração norte-americana, é reduzir a zero as receitas do Estado iraniano com petróleo.

A matéria-prima reagiu em alta e esta sessão manteve-se a tendência. O brent negociado em Londres ganha 0,74% para 74,59 dólares por barril e o crude WTI de Nova Iorque avança 0,85% para 66,11 dólares por barril, em máximos de cinco meses.

O índice pan-europeu Oil & Gas abriu a subir 1,5%, a preparar-se para o melhor dia em seis semanas, enquanto o índice que agrega as maiores empresas europeias, o Stoxx 600, cede 0,1%. Entre as principais praças, o alemão DAX e o espanhol IBEX 35 abriram flat, o francês CAC 40 desliza 0,1%, o italiano FTSE MIB perde 0,03% e o britânico FTSE 100 ganha 0,4%.

No mercado cambial, o euro recua 0,12% contra a par norte-americana para 1,124 dólares. Os juros das dívidas da Zona Euro seguem em alta, com a yield das obrigações portuguesas a 10 anos a ganhar 0,8 pontos base para 1,182%.

(Notícia atualizada às 8h20)