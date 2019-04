Fusões e aquisições ou corte de custos estarão nos planos do próximo CEO da Kraft Heinz, mas o principal objetivo é impulsionar o crescimento da empresa. Em entrevista à agência Reuters, o português Miguel Patrício — que foi esta segunda-feira escolhido para liderar a empresa a partir de julho — explicou as mudanças que antevê na estratégia de uma das maiores empresas no setor da alimentação.

“Penso que a obsessão pela eficiência deve ser muito maior que a obsessão pelo corte de custos”, afirmou Miguel Patrício à Reuters. “O corte de custos deve ser uma prioridade de qualquer empresa. No entanto, não se podem cortar custos todos os anos”.

O executivo português, que entrará em funções como CEO da empresa a 1 de julho, definiu como prioridade uma mudança de estratégia focada no crescimento para dar a volta aos prejuízos de 10,3 mil milhões de dólares (equivalente a 9,1 mil milhões de euros) que o grupo registou em 2018.

A Kraft Heinz está avaliada em 63 mil milhões euros, mas, desde o início do ano, que tem vindo a perder cotação em bolsa. Quanto a mão-de-obra, conta com 39 mil trabalhadores espalhados por todo o mundo. Para fazer face aos problemas financeiros, a empresa tem levado a cabo um programa intensivo de cortes de custos, mas tem também mostrado interesse em aquisições.

Miguel Patrício não exclui a hipótese de serem realizadas fusões aquisições, mas explicou à Reuters que não é essa a prioridade. “Neste momento, o meu principal foco é a parte orgânica. Penso que podemos — e que precisamos — de ter crescimento orgânico e vou usar a maior parte do meu tempo nisso”, acrescentou.