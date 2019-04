Assistem-se a ganhos ligeiros em Wall Street no arranque desta sessão. Os índices bolsistas norte-americanos estão a ser suportados pela divulgação de contas acima do esperado por parte de algumas cotadas, o que permitiu aliviar alguns receios que têm ensombrado esta época de resultados. Coca-Cola e Twitter estão entre as cotadas que superaram as estimativas dos analistas. As ações da rede social destacam-se com um disparo de 10%.

O S&P 500 soma uns ligeiros 0,07%, para os 2.909,99 pontos, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq avançam uns escassos 0,01% e 0,14%, respetivamente, para os 26.513,83 e 8.026,75 pontos.

Este desempenho reflete o balanço positivo das contas de algumas grandes cotadas, numa semana que promete ser crítica para determinar o futuro sentimento dos investidores, já que um terço das cotadas do S&P 500 marcaram para esse período a divulgação das suas contas.

Para já, o saldo desta sessão está a ser positivo em matéria de divulgação de resultados. Entre o conjunto das principais cotadas norte-americanas que apresentaram contas esta terça-feira incluem-se a Coca-Cola e o Twitter. Ambas superaram as estimativas de resultados, e tal está a refletir-se no seu desempenho bolsista.

As ações da Coca-Cola ganham 1,5%, enquanto as do Twitter sobressaem com um disparo de 10%. A acentuada valorização dos títulos da rede social acontece depois a empresa ter divulgar receitas trimestrais acima do previsto no primeiro trimestre, bem como um aumento surpresa no número mensal de utilizadores ativos que ascenderam a 330 milhões.

Entre as maiores subidas em Wall Street, destacam-se também as ações da fornecedora de material aeroespacial United Technologies que aceleram 2,5%, depois de também revelarem resultados melhores do que o esperado.

Já as ações da Lockheed Martin ganham 5%, depois de a fornecedora de topo de armas para o Pentágono terem revelado uma subida de 47% dos seus lucros no primeiro trimestre.