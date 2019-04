Eleven Sports ultrapassa os 100 mil clientes em Portugal

Há cada vez mais subscritores dos canais desportivos da Eleven Sports. Em apenas dois meses, o serviço de conteúdo premium de desporto conseguiu superar os 100 mil clientes em Portugal, o que permite à operadora chegar a uma audiência de mais de 250 mil pessoas.

De acordo com a empresa de conteúdos desportivos premium, estes números só foram possíveis com o acordo que permitiu distribuir os seus canais nas principais operadores de televisão em Portugal, fechado a 12 de fevereiro. “A Eleven Sports tem registado um crescimento impressionante desde o anúncio do acordo com todos os operadores de Pay-TV em Portugal para distribuição dos seus canais”, pode ler-se em comunicado.

“Quando anunciámos o acordo com os operadores frisámos a confiança na qualidade do nosso produto e que estávamos certos de que o mercado ia reconhecê-lo. Os números que hoje [terça-feira] anunciamos validam o que afirmámos e, acima de tudo, mostram que o sucesso alcançado é revelador da abordagem inovadora e diferenciada que fizemos ao mercado de conteúdos premium de desporto em Portugal”, explica a empresa.

Esta é a primeira vez que a Eleven Sports revela o número de clientes que em Portugal pagam 9,99 euros por mês para aceder aos seus canais. Antes, a companhia apenas tinha dado conta do número de vezes que a sua aplicação tinha sido descarregada, bem como o número de seguidores nas redes sociais.

Durante o último trimestre de 2018, foram verificados mais de 200 mil downloads das suas apps e, durante o primeiro trimestre de 2019, as redes sociais da Eleven Sports superaram os 200 mil seguidores, “fruto do trabalho com mais de 40 influenciadores digitais”.

Jorge Pavão Sousa, diretor-geral da Eleven Sports Portugal, relembra que, desde que está em Portugal, a empresa já emitiu mais de 2.500 horas de desportos em direto, com grande enfoque nas transmissões de futebol. “Contudo, as horas de emissão em direto da Eleven Sports Portugal refletem também a diversidade de modalidades, onde se inserem a Fórmula 1, Futebol Americano, Basquetebol, Futsal, Padel, Boxe, Ténis, Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche SuperCup, a que se juntam conteúdos em diferido de Surf, E-Games, Drones, Enduro e Dardos”, acrescenta Pavão Sousa.

Para já, a Eleven Sports garante que vai continuar “a apostar na inovação e na aquisição de direitos premium de desporto, que vão ao encontro do interesse do público nacional, sempre com um preço competitivo e diferenciador”.