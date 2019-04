“As ofertas de trabalho sazonal de verão têm aumentado em todas as regiões e já não é só no Algarve que se concentram as oportunidades”, quem o diz é António Eloy Valério, CEO do Grupo Multipessoal, empresa que neste momento tem mais de mil vagas para preencher.

A maioria são ofertas sazonais e para trabalho temporário, sendo sobretudo os setores da hotelaria, restauração, turismo e indústria alimentar os que mais profissionais procuram. Para o executivo “é necessário desmistificar a ideia de que o trabalho sazonal é precário e que é apenas levado a cabo por jovens ou estudantes, que aproveitam os tempos livres ou férias para ganhar algum dinheiro. No atual cenário económico existem inúmeras oportunidades em aberto para diferentes tipos de funções, por isso, no Grupo Multipessoal procuramos perfis de todas as gerações e com diversos graus de especialização”.

António Valério afirma também que “vivemos um período económico que possibilita aos candidatos a escolha das empresas em que querem trabalhar. Mais do que uma boa oferta de emprego, tem de ser garantida uma boa experiência de emprego (…). Muitas das vagas que temos disponíveis são sazonais ou temporárias, mas a partir do momento em que um candidato é acolhido como colaborador no Grupo Multipessoal a nossa relação passa a ser duradoura e estruturada numa cultura de segurança e estabilidade laboral”, assume.