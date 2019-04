A Farfetch e a Modatex, o centro de formação profissional da indústria têxtil, vestuário, confeção e lanifícios, juntaram-se para criar a primeira edição do curso de E-commerce Fashion Styling. Com a duração de oito meses e 20 lugares disponíveis, os alunos poderão depois ser selecionados para um estágio de dois meses na Farfetch, em Guimarães, área responsável pelo processamento digital da maioria dos produtos introduzidos e disponibilizados na plataforma, desde a fotografia à edição de imagem.

As candidaturas abrem a 22 de abril, próxima segunda-feira, e terminam a 17 de maio. Do programa fazem parte diferentes áreas do styling, fotografia de moda, análise de tendências, e-marketing e styling editorial. O curso arranca a 11 de junho.

“Com as nossas Creative Operations a crescerem a um ritmo muito acelerado, acreditamos que faz todo o sentido termos um papel mais ativo também na formação em áreas como o styling para e-commerce, que, na verdade, é uma área que já temos vindo a ajudar a desenvolver em Portugal”, explica Rui Silva, VP de Creative Operations da Farfetch.

“Ao pensar nas profissões do futuro e pelo contacto direto com a realidade do mundo do trabalho, detetamos uma necessidade de formar pessoas para o digital. A Farfetch é o parceiro ideal para nos iniciarmos na formação de moda neste contexto, não só por ser uma empresa global de referência em e-commerce, mas também pela vontade comum de construir bases mais sólidas na formação de novos profissionais, num futuro que se avizinha cada vez mais exigente e competitivo”, acrescenta João Melo Costa, coordenador pedagógico de moda do Modatex.

“Com este curso estamos a atrair talento para a Farfetch, mas estamos também a devolver à comunidade muito do nosso conhecimento e experiência. Teremos stylists da Farfetch envolvidos no programa como formadores, contribuindo com conhecimento prático. Para além disso, o estágio de 2 meses a que alguns formandos poderão ter acesso será um elemento enriquecedor, com potencial para se tornar mesmo uma porta para o mundo do trabalho”, detalha Ana Sousa, VP de People da Farfetch.