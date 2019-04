Lisboa segue perdas da Europa. Papeleiras pressionam

A bolsa nacional encerrou em queda, em sintonia com o rumo das pares europeias, num dia em que os investidores recearam a possível suspensão dos estímulos na economia chinesa. Em Lisboa, o PSI-20 registou a terceira sessão de perdas nas últimas quatro, conduzido pela desvalorização dos títulos das papeleiras.

O PSI-20 recuou 0,3%, para os 5.356,77 pontos, com oito títulos em queda, sete em alta e três inalterados: a Corticeira Amorim, EDP Renováveis e REN.

As papeleiras registaram perdas acima de 2% nesta sessão. A Altri foi, aliás, o título do PSI-20 que mais desvalorizou. As ações da empresa recuaram 2,4%, para os 7,13 euros, com as da Navigator não muito distantes ao sofrerem um deslize de 2,05%, para os 3,91 euros.

Contribuir para a queda do índice lisboeta esteve ainda o BCP e a EDP. As ações do banco liderado por Miguel Maya recuaram 0,56%, para os 24,72 cêntimos, enquanto as da elétrica perderam 0,61%, para os 3,401 euros.

O recuo dos títulos da EDP acontece num dia determinante para a empresa. Os acionistas da cotada liderada por António Mexia encontram-se reunidos em assembleia geral para a eleição do novo presidente da mesa da AG, mas nesta reunião poderá ainda decretar a morte da oferta pública de aquisição da China Three Gorges.

A impedir perdas mais acentuadas, estiveram a Jerónimo Martins e a Galp Energia. As ações da retalhista somaram 0,51%, para os 13,91 euros, enquanto os da petrolífera valorizaram 0,43%, para os 15,03 euros.