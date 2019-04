Galp Gás passa a controlar a totalidade da Tagusgás

A Galp Gás Natural Distribuição (GGND) vai tornar-se a acionista única da Tagusgás. A associada da Galp já detinha 41,33% da empresa de gás do Vale do Tejo, e chegou agora a acordo para comprar uma participação de 58,03% por 32 milhões de euros, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Se o negócio for aprovado pelas autoridades reguladoras, a GGND passará a deter 99,36% do capital social da Tagusgás. A Galp Gás é a principal distribuidora de gás natural em Portugal, e tem já participações em oito empresas de distribuição de gás, segundo indicam no comunicado à CMVM.

A Tagusgás “detém essencialmente a concessão para distribuição de gás natural nos distritos de Santarém e Portalegre”, adianta a Galp Gás. A empresa do Vale do Tejo tem uma base de ativos regulados (RAB) de aproximadamente 82 milhões de euros, e cerca de 122 milhões metros cúbicos de gás natural distribuído por ano.

A Galp Gás Natural tem uma base de ativos regulados (RAB) de cerca de mil milhões de euros, e distribui anualmente cerca de 1.450 milhões de metros cúbicos de gás natural, aponta a empresa no comunicado.