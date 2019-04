5 coisas que vão marcar o dia

A apresentação de resultados marca o primeiro dia da semana. Por cá, referência para a divulgação das contas do primeiro trimestre da Galp e dos CTT, enquanto a nível internacional se destacam os resultados da Alphabet, “dona” do Google. Será também conhecida a evolução da taxa de desemprego de Portugal, em março, e arrancam ainda as negociações entre o sindicato dos motoristas de transporte de matérias perigosas que quase paralisaram o país em abril e a ANTRAM.

Galp Energia divulga resultados do 1.º trimestre

Ainda antes da abertura da bolsa portuguesa, a Galp Energia divulga o balanço das suas contas relativo ao primeiro trimestre do ano. As contas serão conhecidas duas semanas depois de a petrolífera ter divulgado os dados preliminares relativos àquele período. Segundo estes, a Galp produziu em média, durante o primeiro trimestre do ano, cerca de 110,8 mil barris por dia, valor que representa um crescimento de 8% face a igual período do ano passado. Foram impulsionados pela atividade de Angola, com um crescimento de 56%, e do Brasil (5%).

CTT também revela contas

Depois de ter registado uma quebra homóloga de 28% dos seus lucros, para 19,6 milhões de euros no ano passado e de anunciar um corte de mais de 73% nos dividendos, chega a vez de conhecer o balanço das contas da empresa liderada por Francisco de Lacerda relativo aos três primeiros meses do ano. Estimativas compiladas pela Reuters apontam para que nesse período os CTT tenham registado lucros de 7,8 milhões de euros.

Evolução do emprego em março

A população sem emprego apresenta uma tendência decrescente em Portugal, sendo que em fevereiro a taxa de desemprego caiu para 6,3%, o valor mais baixo desde agosto de 2002. No entanto, esta descida não acontece através da criação de mais emprego na economia, pelo contrário. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de pessoas empregadas caiu 3,4 mil em fevereiro. Esta segunda-feira será possível saber qual foi a evolução registada para esse indicador, mas relativa a março. O INE divulga ainda estatísticas sobre a procura turística no quarto trimestre de 2018 e os inquéritos de conjuntura às empresas e consumidores relativo a abril.

Início das negociações entre motoristas de matérias perigosas e ANTRAM

Após a greve dos motoristas de matérias perigosas que arriscou paralisar o país, chega a vez de se sentarem à mesa as diferentes partes interessadas. O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas reúne-se com Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, para o início das negociações, com supervisão do Governo. Vão debater as cláusulas da negociação coletiva desta classe profissional.

Alphabet apresenta contas do 1.º trimestre

A nível internacional, destaque para a divulgação das contas da Alphabet relativas ao primeiro trimestre do ano. Os números serão conhecidos num período sólido para a “dona” do Google. Nos quatro trimestres do ano passado, a Alphabet superou sempre as estimativas de resultados dos analistas. No quarto trimestre, a gigante tecnológica divulgou um aumento de 21,5% das suas receitas, enquanto o lucro por ação cresceu 31,6%.