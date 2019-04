Os espanhóis foram às urnas e decidiram dar a vitória, ainda que sem maioria, ao PSOE. O partido liderado por Pedro Sánchez conseguiu 28,7% dos votos, o que lhe dá um total de 123 deputados. Já o Podemos, de Pablo Iglesias, atingiu 14,3% dos votos e 42 deputados. Neste cenário, os socialistas ainda precisariam de se aliar aos independentistas para conseguirem governar.

Enquanto em Espanha começam as conversações e negociações para formar um Governo de esquerda, nos outros países as reações não tardaram, sobretudo através das redes sociais. António Costa, Jeremy Corbyn, Juan Guaidó e Lula da Silva foram alguns dos políticos que quiseram deixar uma palavra de apoio a Sánchez.

O primeiro-ministro português, António Costa, depressa felicitou, através da sua conta de Twitter, Pedro Sánchez pela vitória. Na publicação que fez ainda ontem à noite, António Costa reforça também a “forte participação cívica” espanhola. Recorde-se que, nestas eleições, a taxa de participação foi de 75,75%.

Também o cabeça de lista do PS às eleições europeias, Pedro Marques, utilizou as redes sociais para felicitar o PSOE, desejando sucesso nas negociações que visam a constituição de um novo Governo em Espanha. Segundo as conta do El Mundo (acesso livre, conteúdo em espanhol), Pedro Sánchez precisa de pelo menos uma parte dos independentistas para formar Governo. Uma das opções poderá passar por juntarem-se ao Podemos, ao PNV, e ao ERC.

Já o El País (acesso livre, conteúdo em espanhol), explica que Sánchez pode, por outro lado, estender o braço a outros partidos com poucos votos, como o CCA-PNC, o Compromís, o JxCat e o Eh Bildu. No entanto, continua a necessitar do apoio do Podemos.

Há, ainda, um terceiro cenário, em que o Podemos pode ficar fora do baralho. Isto caso o líder do PSOE se volte para Albert Rivera, líder dos Ciudadanos. Este partido conseguiu 57 deputados, o que, somando aos 127 do PSOE, dá um total de 180 deputados. Contudo, esta é uma opção pouco provável, uma vez que, ao longo da campanha, Rivera sempre disse que não iria negociar com os socialistas.

Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra na China, numa visita de Estado, não quis comentar o que se passa em Espanha, dizendo apenas que espera que o país vizinho “continue o seu percurso como grande democracia, como grande economia”. “O que nós desejamos é que, como sempre, a Espanha continue o seu percurso como grande democracia, como grande economia, como grande país irmão, vizinho e, portanto, como sabem, com uma projeção na Europa e no mundo que é indiscutível”, afirmou, citado pela agência Lusa.

Em França, enquanto a socialista Anne Hidalgo dava os parabéns a Pedro Sánchez, dizendo que se trata de um “exemplo para todos os sociais-democratas e ecologistas na Europa”, a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, felicitava Santiago Abascal, da Vox. “As minhas mais calorosas felicitações a Santiago Abascal e ao seu jovem e vigoroso partido (…) As nações precisam de defensores entusiastas”, escreveu.

No meio do caótico processo do Brexit, o líder trabalhista Jeremy Corbyn, teve também tempo para deixar uma palavra de apoio a Sánchez, felicitando o espanhol pelos “excelentes resultados eleitorais”.

Do outro lado do Atlântico, o antigo Presidente brasileiro Lula da Silva deixou uma palavra a Pedro Sánchez, dando os parabéns ao político e ao partido pela “vitória democrática em Espanha”.

Já o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou que a Venezuela celebra “o triunfo da democracia em Espanha”. “Defendemos o bem-estar de todos os espanhóis. Estamos [Venezuela e Espanha] unidos pela fraternidade histórica e pela confiança de que, nesta nova fase, o Governo espanhol tenha como prioridade a construção de soluções para a crise da Venezuela”, escreveu Guaidó no Twitter.

Na República Dominicana, Miguel Vargas, líder do Partido Revolucionario Dominicano (PRD) também deu os parabéns ao seu “amigo e colega” Pedro Sánchez pela vitória.