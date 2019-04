Por fora as paredes estão iguais, mas o interior já foi demolido. A reabilitação das antigas Galerias Ritz deverá estar finalizada em junho do próximo ano. O investimento de 15 milhões vai servir para recuperar e adaptar o espaço para uma zona de escritórios. O icónico edifício, em Lisboa, vai manter fachada e o volume. “O espaço estava completamente obsoleto e degradado”, admitiu Vítor Paranhos Pereira, CEO das áreas Imobiliária e Hoteleira do Grupo Sodim, confessando que “não foi fácil encontrar um a solução que dignificasse o espaço e estivesse de acordo com o ponto de vista urbanístico para a cidade”. A obra, que já está em andamento desde o final do ano passado, está a cargo da construtora Alves Ribeiro.

A reconversão do espaço será feita a pensar na utilização e nas necessidades de escritórios de elevada qualidade, mas não só. A reabilitação do antigo Snack-Bar e o aumento do parque de estacionamento também estão incluídos no empreendimento. A intenção é criar um espaço funcional que consiga agregar os escritórios e o hotel. Vítor Paranhos Pereira contou que a ideia de recuperar surgiu aquando o abandono do edifício “há 15 ou 20 anos”. A partir daí, existiram vários projetos licenciados que acabaram por cair porque “não eram adequados para o espaço”.

A área de 2.300 m2, repartida em três pisos, vai manter-se, podendo ser usada como espaço único ou ser dividida em quatro escritórios. Já há interessados em arrendar o espaço mas a decisão só será tomada no final do ano. “É sempre bom para os inquilinos quando a obra ainda está em curso porque se pode sempre adaptar”, contou o CEO das áreas Imobiliária e Hoteleira do Grupo Sodim, num encontro com jornalistas.

O alargamento do parque de estacionamento implica a criação de mais um piso subterrâneo. A lotação vai ser de 121 lugares, com lugares para viaturas elétricas e lavagem automóvel, e servirá o hotel, os escritórios e o restaurante. Este será no lugar onde estava o antigo Snack-Bar Monumental, e prevê-se que tenha acesso direto e independente do resto do empreendimento.

Veja a galeria de fotografias.