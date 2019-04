Mais de 50 líderes de grandes empresas europeias, incluindo a Sonae, subscreveram um manifesto a alertar para a necessidade de a Europa adotar medidas urgentes para lidar com os desafios, incluindo as alterações climáticas e os desenvolvimentos tecnológicos.

O manifesto Strengthening Europe’s Place in the World (Fortalecer o lugar da Europa no Mundo) é da responsabilidade da European Round Table of Industrialists (ERT), uma organização que reúne líderes de algumas das maiores empresas europeias e que, em conjunto, são responsáveis por cerca de cinco milhões de empregos globalmente e onde se encontra a portuguesa Sonae.

Em comunicado, a Sonae refere que a ERT salienta a paz e a prosperidade que a integração europeia trouxe para os cidadãos nas últimas sete décadas, mas adverte que sem uma ação coordenada entre as instituições da União Europeia, governos e empresas, a Europa não conseguirá ajudar os seus cidadãos nos temas mais urgentes do século.

“Estas eleições europeias são uma oportunidade para discutir os desafios profundos que a Europa enfrenta e que impactam a vida dos cidadãos. Precisamos de medidas urgentes e ambiciosas nas políticas ambiental e tecnológica, capazes de reverter o declínio dos sistemas naturais e fomentar o investimento em inovação, investigação e desenvolvimento”, sinaliza o presidente do conselho de administração da Sonae, Paulo Azevedo, citado na nota.

“É urgente defender a Europa face a outros blocos económicos e estimular o mercado único, proporcionando aos europeus os verdadeiros valores da união. E precisamos de investir no desenvolvimento dos trabalhadores atuais e futuros, oferecendo-lhes as ferramentas para que desenvolvam as capacidades necessárias para triunfarem na era da transformação digital. Só através da cooperação e comprometimento será possível atingir estes objetivos”, acrescenta a Sonae.

Entre os líderes membros da ERT incluem-se empresas como ABB, Volvo, L’Oreal, BMW, Heineken, Nokia, BASF, Rolls-Royce, Ericsson, Shell, Deutsche Telekom ou SAP, que assumiram conjuntamente numa série de compromissos destinados a aumentar a prosperidade dos cidadãos e a sua confiança na capacidade da Europa para os ajudar.

O investimento crescente, a criação de valor para a sociedade, o impulso à transformação digital, o desenvolvimento de competências, o apoio ao comércio e à transição energética e o combate às alterações climáticas foram alguns dos compromissos assumidos.

No manifesto, os membros da ERT chamam também à atenção para os desafios apresentados pelo surgimento de políticas nacionalistas dentro da Europa e pelo aumento do protecionismo nos principais mercados fora da Europa.

Assim, além dos compromissos da ERT, os membros exortam as instituições da União Europeia, em particular o novo Parlamento e a Comissão, a concentrarem-se em seis prioridades políticas nos próximos anos: reforçar o Mercado Único, aumentar a competitividade, acelerar a concretização de medidas para a digitalização, abordar a lacuna de competências, garantir um comércio global justo e regulado, e assegurar uma transição energética eficaz.