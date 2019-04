O custo das comunicações está a abrandar. Em dez anos, os consumidores da União Europeia (UE) viram uma redução de 10% nos preços das comunicações, que incluem desde serviços postais a telefone ou equipamentos de fax, avança o Gabinete de Estatísticas da União Europeia (o Eurostat).

De março de 2009 a março de 2019, a diminuição sentida pelos consumidores da UE foi de cerca de 10%. Contudo, a queda no preço das comunicações está a ser impulsionada, sobretudo, pelas reduções nos custos dos equipamentos de telefonia e de telefax.

Enquanto o serviço postal registou até um aumento nesse mesmo período de dez anos, os equipamentos de telefonia e telefax vão percorrendo um caminho inverso. De dezembro de 2016 (altura em que há dados) até março de 2019, os preços de telefone e equipamentos de telefax diminuíram 19%, a redução mais expressiva das várias componentes que fazem parte das comunicações. Já os preços de telefone e serviços de telefax registaram a redução menos expressiva, de apenas 1%.

O decréscimo total na ordem dos 10% contrasta, contudo, com o aumento de 16% nos preços dos bens e serviços adquiridos pelas famílias, medido pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC). O percurso, neste caso, tem sido inverso à linha que mede os custos das comunicações.

Se, em 2009, os preços de todos os itens, na generalidade, adquiridos pelas famílias eram muito inferiores aos preços das comunicações, em 2019, os papéis inverteram-se. Agora, são precisamente os custos com as comunicações que superam os custos medidos pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor.