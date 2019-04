Os CTT lideram as quedas na bolsa de Lisboa esta terça-feira, com um tombo de 6,33% para 2,514 euros por ação. A cotada reage assim em baixa a uma nova quebra nos resultados: os lucros caíram 38% para 3,7 milhões de euros, no primeiro trimestre do ano face ao período homólogo. O preço da ação nunca foi tão baixo e bateu o anterior mínimo histórico tocado a 28 de março: 2,53 euros.

O PSI-20 abriu a cair 0,35% para 5.374,41 pontos, com 15 das 18 cotadas no vermelho e em linha com o sentimento negativo nas principais praças europeias. Além dos CTT, os pesos pesados também penalizam o índice, com o BCP a recuar 0,80% para 0,247 euros por ação.

Entre as energéticas, a EDP cai 0,36% para 3,349 euros, enquanto a EDP Renováveis perde 1,13% para 8,77 euros por ação. A Galp desliza 0,5% para 14,935 euros, num dia em que o mercado petrolífero recupera graças às declarações da Arábia Saudita sobre a possibilidade de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo estenderem os cortes na oferta. O brent negociado em Londres sobe 0,29% para 72,25 dólares por barril e o crude WTI de Nova Iorque avança 0,27% para 63,67 dólares por barril.

A fugir à tendência generalizada na bolsa está a Sonae, que avança 0,15% para 0,994 euros por ação, num dia de mudanças para a retalhista. Os acionistas elegem esta terça-feira o novo conselho de administração do grupo, momento que marcará a segunda transição de liderança em 12 anos. Em 2007, Paulo sucedeu a Belmiro. Em 2019, Cláudia sucede a Paulo.

A bolsa de Lisboa não escapou ao sentimento negativa na Europa. O índice pan-europeu Stoxx 600 abriu a perder 0,2%, o mesmo que o francês CAC 40 e que o espanhol IBEX 35 (que continua à espera de novidades sobre a formação de Governo no país). O alemão DAX perde 0,1%, o italiano FTSE MIB cede 0,02% e o britânico FTSE 100 abriu flat.

(Notícia atualizada às 08h30)