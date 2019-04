Petróleo estabiliza em dia de recordes em Wall Street

O início da semana trouxe recordes em Wall Street, à boleia dos bons indicadores económicos americanos, ajudando a esquecer as más notícias europeias e a incerteza política em torno das eleições espanholas.

Os três principais índices norte-americanos fecharam a sessão desta segunda-feira em alta ligeira. Ainda assim, o S&P 500 atingiu o recorde intradiário ao superar os 2.940,91 pontos registados na sessão de 21 de setembro do ano passado: chegou a cotar nos 2.949,52 pontos. O tecnológico Nasdaq acompanhou o otimismo e registou uma nova melhor marca intradiária de sempre esta segunda-feira.

Este bom desempenho surgiu depois de o Departamento do Comércio norte-americano ter revelado um aumento de quase 1% nos gastos das famílias em março, a maior subida em mais de nove anos, embora os preços tenham ficado inalterados, o que confere apoio à recente decisão da Reserva Federal norte-americana de não voltar a subir os juros este ano. De resto, a Fed inicia esta terça-feira a reunião de dois dias e os investidores não esperam qualquer alteração na taxa de juro.

Além do enquadramento macroeconómico favorável, as notícias no plano empresarial ajudam a cimentar a confiança entre os investidores do outro lado do Atlântico. Os analistas esperam uma queda ligeira os resultados das empresas, à volta dos 0,2%, um cenário mais positivo face à quebra de 2% que era esperada no início deste mês.

No mercado petrolífero, registou-se uma aparente estabilização dos preços dos barris. O petróleo chegou a cair mais de 3% na sessão de sexta-feira, depois de Donald Trump ter exigido à OPEP um aumento da produção para amenizar as sanções ao Irão. O crude estava hoje a subir cerca de 0,3% para os 63,50 dólares, enquanto o Brent mantinha-se no vermelho, apresentando uma queda de 0,15% para 72,04 dólares.