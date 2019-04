A EDP está a dar mais um passo para um mundo mais descarbonizado. Agora, quer incentivar os clientes residenciais a apostar no consumo de uma energia mais limpa, mais descarbonizada e mais partilhada. Com o objetivo de criar “uma nova geração solar”, a elétrica lançou esta segunda-feira a campanha “Energia solar EDP”, que torna possível adquirir até cinco painéis solares para autoconsumo de energia.

De acordo com a EDP, o cliente pagará a partir de 14,90 euros por mês, durante 48 meses, sem ter de pagar entrada inicial. A energia gerada pelos painéis será, assim, utilizada para consumo do cliente. E, nos casos em que ainda seja necessário usar eletricidade da rede, “o cliente terá um desconto de 10% no tarifário de energia solar verde da EDP”, explica a empresa em comunicado, acrescentando que, desta forma, o consumidor estará a utilizar na sua casa apenas energia produzida a partir de fontes renováveis.

Os futuros clientes desta campanha são, para a empresa, “uma geração que quer poupar e desperdiçar menos, que se preocupa com a sua pegada ambiental e que tem como mentalidade a aposta na sustentabilidade do planeta“. Desta geração fazem parte “pessoas de todas as idades e contextos que, juntas, vivem e trabalham em nome de um bem maior e querem mais e melhor para o mundo em que vivemos”.

A oferta está já disponível no site da empresa, onde poderá, inclusive, recorrer à plataforma de aconselhamento. Aí, o cliente pode encontrar a melhor solução para o seu tipo de habitação e consumo, percebendo qual a poupança total por ano e o valor de investimento. Adicionalmente, o cliente poderá, também, acompanhar em tempo real a produção dos seus painéis e saber quanto está a poupar.

A EDP já é líder na energia solar em Portugal, tendo 80% da quota de mercado no consumo residencial. A empresa fez mais de 20 mil vendas e instalações em clientes residenciais, o que lhes permitiu poupar cerca de 20% nas suas faturas e, ao mesmo tempo, ajudar a evitar a emissão de quatro mil toneladas de dióxido de carbono.

Veja aqui o making of da campanha, “Welcome to the Solar World”.