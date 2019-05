A CP voltou a afetar o serviço regular de passageiros para que os militantes socialistas pudessem chegar a horas à festa que se realizou no passado sábado em Aveiro.

De acordo com o Observador (acesso livre), às 8h55 do último sábado partiu da estação de Santa Apolónia um comboio com destino a Aveiro, cujos passageiros eram militantes do PS que se dirigiam para uma ação de pré-campanha das eleições europeias. Para não afetar os restantes serviços da CP, o comboio circulou num canal isolado, contudo esta medida não foi suficiente.

Ainda que a CP negue atrasados, o jornal escreve que eles existiram, bem como outras peripécias. O serviço ao PS obrigou comboios Alfa Pendular a fazer as vezes de Intercidades. “O Intercidades das 6h30 de sábado, dia 27 de abril, o IC521, foi feito com um Alfa Pendular que devia estar no Porto para fazer a ligação de Alfa Pendular das 09h40, o AP120, do Porto para Lisboa”, afirmou uma fonte da CP.

Nenhuma destas viagens foi suprimida mas, segundo a mesma fonte, o comboio partiu do Porto com 20 minutos de atraso “por ter aguardado que a sua composição chegasse no IC521”. E este não foi caso único. Por volta da mesma hora e nas mesmas cidades ou estações de onde saía o comboio do PS para a festa, havia o registo de pelo menos três comboios atrasados.

Recorde-se que já em agosto o PS tinha fretado um comboio para a rentrée socialista, que teve lugar em Caminha. Nesse dia, chegou mesmo a ser suprimido o comboio turístico de Mira Douro para que uma locomotiva fosse utilizada no comboio socialista.